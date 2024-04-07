Galatasaray ve Fenerbahçe Şanlıurfa'da Süper Kupa karşılaşmasında karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, 3 Temmuz'dan bugüne yaşanan süreci, TFF'nin kararlarını, hakem hatalarını, 4 Nisan 2015'te takım otobüsünün kurşunlanmasını ve son olarak Trabzonspor maçında maruz kaldıkları saldırının ardından yapılan olağanüstü kongrede Süper Kupa ile ilgili kritik bir karar almıştı.

Sarı lacivertliler bugün sarı kırmızılılar karşısına U19 takımı ile çıktı.

GALATASARAYLILAR ÇILGINLAR GİBİ SEVİNDİ

Maçın başlama düdüğü ile Galatasaray ilk dakikada Icardi'nin golü ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe bu golden sonra takımı sahadan çekti.