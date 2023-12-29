Suudi Arabistan'da düzenlenecek Süper Kupa maçı öncesi, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında gergin bir durum ortaya çıktı. Suudi yetkililerin, stadyumda sergilenmesini istedikleri Atatürk pankartına izin vermemesi üzerine, iki Türk devi rest çekti. Takımların kamp yaptığı otelde bulunan Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri, bu karara tepki göstererek, taleplerinin karşılanmaması halinde maça çıkmama kararı aldı.

Süper Kupa maçına özel olarak hazırlanan stadyumda, her iki takımın da taraftarları için sergilenmesi planlanan Atatürk pankartının yasaklanması, Türk kulüplerini bir araya getiren bu özel karşılaşmanın öncesinde beklenmedik bir gelişme olarak karşımıza çıktı. Suudi Arabistan'ın bu kararı, Fenerbahçe ve Galatasaray cephesinde büyük bir rahatsızlık yaratırken, her iki kulüp de bu duruma karşı çıkmaya devam ediyor.