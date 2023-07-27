UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında 1 Ağustos Salı günü deplasmanda Moldova’nın Zimbru Chisinau takımı ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Dün oynanan Zimbru Chisinau maçına ilk 11’de başlayan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.