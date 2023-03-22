İnegöl Fenerbahçeliler Derneği’nin 9.Olağan Genel Kurulu, dernek lokalinde yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimlerde İhsan Gönül oy birliği ile tekrar başkan seçildi.

Kongreye İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, İnegölspor Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, amatör kulüp başkan ve yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşları başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Yapılan kongrenin ardından tekrar göreve geçilerek güven tazeleyen İnegöl Fenerbahçeliler Dernek Başkanı İhsan Gönül, kongreye katılan herkese çok teşekkür etti.

Kongrenin çok güzel geçtiğine değinen Gönül, “Demokratik, şeffaf, her şeyin konuşulduğu güzel seviyeli bir kongre oldu. Katılımda çok güzel oldu. Biz bu kongreden güçlenerek çıktık. Amacımız zaten İnegöl’deki Fenerbahçelileri bir araya getirmek. Onlarla birlikte maçlar izlemek, maçlara gitmek. Bunun dışında İnegöl’ün sosyal hayatına, kültürel hayatına, sportif hayatına katkıda bulunmak. İnegöl’ümüzü kulübümüz nezdinde ve Türkiye nezdinde çok güzel bir şekilde temsil etmek için çalışmalarımız var. Ben derneğimize ve bütün yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biz buradan aldığımız güçle, bize yapılan olumlu veya olumsuz eleştirileri de dikkate alarak yolumuza devam edeceğiz. İnegöl Fenerbahçeliler Derneği olarak, İnegöl’deki Fenerbahçelileri en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız” dedi.

Yeni dernek binası için çalışmalar içerisine gireceklerine değinen Gönül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Önümüzdeki süreç içerisinde yapacağımız çok güzel sosyal projeler var. Derneğimizin daha kalıcı bir yere gitmesi için bir arsa temini ve onun üzerine sportif, kültürel tesisler yapmak ve İnegöl’de Fenerbahçeliler derneğini kalıcı hale getirmek için çalışmalar yapacağız. Bu konuda İnegöllü Fenerbahçeli iş insanlarımızdan destek bekliyoruz. Bu sadece yönetim kurulunun yapabileceği bir konu değil. Ben o desteği de alacağımıza inanıyorum. Çünkü çok güzel Fenerbahçeliler var. Ekonomik imkânlarını seferber edecekler inşallah. Biz önümüzdeki günler içerisinde yine sosyal faaliyetler, kültürel faaliyetler, sportif faaliyetler ve diğer dernekler ve sivil toplum örgütleriyle el birliği içerisinde güzel şeyler yapacağımıza cani yürekten inanıyorum.”

İhsan Gönül Başkanlığında yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Hakan Yoldaş, M.Murat Ekinci, Nezahat Balkış, Levent Ölmez, Ünal Tiryaki, Kamil Çetin, Deniz Erdem, Doğan Temizkan, Tayfun Fergana, Atalay Kiremitçi, Semih Ulusoy, Serkan Maksutlar, Kıvanç Tezgel ve Mehmet Uysal