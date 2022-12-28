İnegöl Fenerbahçeliler Derneği Başkanı İhsan Gönül ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kaymakam Eren Arslan’ı makamında ziyaret etti.

İnegöl Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Gönül, Yönetim Kurulu Üyeleri Nezahat Balkış, Levent Ölmez, Murat Ekinci, Hakan Sorguç, Kamil Çetin ve Doğan Temizkan, Kaymakam Eren Arslan’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretle ilgili bilgi veren Bakan Gönül, “Derneğimizin kuruluşundan bugüne kadar yapmış olduğu faaliyetlerinden bahsederek, İnegöl’ün sosyal, kültürel, eğitim ve sportif hayatına katkıda bulunduğumuzu ifade ettik” dedi.

Kaymakam Eren Arslan ise, ziyaretten dolayı Başkan ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, İnegöl Fenerbahçeliler Derneğinin yapmış olduğu faaliyetleri taktir ve tebrik ederek, bundan sonraki çalışmalarda başarı dileklerinde bulundu.