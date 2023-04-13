Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Darıca Eskihisar Feribot Yolu’nda bulunan mevcut yaya üstgeçidi engeli vatandaşlara uygun hale getiriliyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen, Eskihisar yolunda mevcut üstgeçidin yenileme çalışmaları kapsamında kazık çakılması ve prekast kiriş imalatları yapılıyor. Eskihisar feribot yolu üstgeçidi yenileme çalışması sonrası vatandaşlar asansörlü köprü konforunu kavuşacak.

Darıca Eskihisar feribot yolunda mevcut köprünün vatandaşların geçiş konforunu artırmak yaşlı ve engelli vatandaşların geçişini rahatlatması için yenilenmesi çalışmaları yapılıyor. Darıca feribot yolu yaya üstgeçit yapım işi kapsamında; 60 ton mevcut çelik yaya üst geçidinin sökülmesi, 42 ton çelik imalat yapımı, 220 m3 c30/37 hazır beton, 105 ton nervürlü donatı çeliği, 22 m3 c45/55 hazır beton, 1.4 ton yüksek dayanımlı öngerme çeliği ve 1 adet çift girişli asansör, 200 metrekare asansör kulelerine alüminyum profil ve temperli cam ile kaplama yapılacak.