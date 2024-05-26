Galatasaray’ın kaptanı Fernando Muslera, sarı-kırmızılılar ile 7. Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı.

Trendyol Süper Lig’de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’da Kaptan Fernando Muslera, şampiyonluk koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Sarı-kırmızılılara 2011 yılının yaz döneminde transfer olan Uruguaylı kaleci, bu sezonla birlikte toplamda Süper Lig’de 7. şampiyonluğuna ulaştı.

Aslan ile 13. sezonunu geçiren 37 yaşındaki kaleci, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşadı.