İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivalinde Gastronomi Günleri etkinlikleri kapsamında İnegöl Köftesi yeme yarışması düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan yarışma ile vatandaşlar coşku dolu anlar yaşadı. Belediye Başkanı Alper Taban da festivalde Posoflular, Kütahyalılar ve Ahıskalılar hemşeri derneklerinin çadırlarını ziyaret etti.

İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali tüm hızıyla sürüyor. 16 Temmuz’da startı verilen festival kapsamında Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisindeki Amfi Tiyatro ile kameriyeler bölgesinde bulunan dernek çadırlarında etkinlikler gerçekleştiriliyor.

İNEGÖL KÖFTESİ YEME YARIŞMASI RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Kültürlerin bir araya geldiği festivalde, çadırlar bölgesinin en dikkat çeken stantlarından biri de Gastro İnegöl standı. Burada Gastronomi ve Tarım Günleri kapsamında her akşam farklı bir etkinlik İnegöllülerle buluşuyor. Daha önce çilek yeme yarışmasının yapıldığı stantta, Pazar akşamı İnegöl Köftesi yeme yarışması düzenlendi. 10 erkek 10 bayanın ayrı ayrı yarıştığı köfte yeme yarışmasında, ikişer porsiyon köfteyi en hızlı şekilde bitiren bir bayan bir erkek yarışmacıya tam takım mangal seti ile dondurulmuş İnegöl Köftesi hediye edildi. Renkli ve coşkulu görüntülere sahne olan yarışmada hem katılımcılar hem izleyenler keyifli anlar yaşadı.

HEMŞERİ DERNEKLERİNDE KÜLTÜRLER TANITILIYOR

Öte yandan Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte hemşeri derneklerinin çadırlarını ziyaret etti. sırasıyla Posoflular Derneği, Kütahyalılar Derneği ve Ahıskalılar Derneği çadırlarının ziyaret edildiği gecede, farklı yörelere ait kültürler sunuldu. Halk danslarından ikramlara kültürlerin tanıtıldığı ziyaretlerde, Başkan Alper Taban da oyunlara katılarak vatandaşlarla sahnede buluştu.

FESTİVALİMİZ AMACINA ULAŞTI

Dernek çadırlarına yapılan ziyaretler sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Alper Taban, “Festivalin amacına ulaştığını düşünüyorum. Sizleri izlerken çok mutlu oldum. Çok güzel şekilde eğleniyorsunuz. Hemen yan çadırda farklı bir derneğimiz kendi kültürünü, örf ve adetlerini, ananelerini yaşatıyor. Bizim de amacımız bu zenginliklerimizi yeni kuşaklara aktarabilmek. Burada da bunun gerçekleştiğini düşünüyorum. İnegöl’ün tüm zenginliklerini bu alanda hem hemşerilerimize hem de dışarıdan gelen misafirlerimize gösterme imkanı bulduk. Tabi bu festivaller derneklerimiz olmadan, siz değerli vatandaşlarımız olmadan olmuyor. Bu anlamda ne zaman bir etkinliğimiz olsa bizleri yalnız bırakmayan derneklerimize, yöneticilerimize teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de her organizasyonumuza ilgi gösteren siz değerli vatandaşlarımıza etmek istiyorum” dedi.