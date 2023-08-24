Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak planlanan ‘Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri’ tüm hızıyla sürüyor.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Talas’ta 100. Yıl etkinlikleri 25 Temmuz’daki Kadınlar Matinesi ile başladı. Eşini kaybeden bir kadının hayata tutunmasını konu edinen ‘Nadide Hayat’ filmi, kadınlara ücretsiz olarak gösterildi. Büyük ilgi gören kadınlar matinesinin ikincisinde ise şehit Eren Bülbül’ün hayatını anlatan ‘Kesişme: Eren Bülbül’ filminin gösterimi yapıldı.

KAYSERİ’DE GÖRÜLMEMİŞ ÇOCUK ŞENLİĞİ

Talas Festival 100. Yıl Etkinlikleri, 01-02 Ağustos tarihlerinde ise eşi benzeri görülmemiş bir çocuk şenliğine sahne oldu. Yamaç Paraşütü İniş Alanında iki gün süren çocuk şenliğine onbinler katıldı. TRT müzikallerinin yanı sıra çocuk oyunları, yarışmalar, robot teknolojileri, şişme oyun grupları gibi çok sayıda etkinliğin gerçekleştiği şenlikte, hem çocuklar hem de büyükler doyasıya eğlendi.

YAMAÇ PARAŞÜTÜNÜN ADRESİ ALİ DAĞI

Talas Festival 100. Yıl Etkinliklerinde bir sonraki organizasyon ise Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası mesafe yarışması oldu. Yurt içinden ve yurt dışından 150 sporcunun katılımıyla 06-12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ve yaklaşık bir hafta süren etkinlik, kıyasıya çekişmeye sahne oldu. Yerli ve yabancı katılımcılar, organizasyon başarısına dikkat çekerken duygularını, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a özel teşekkürle ifade etti.

MEVLANA MEYDANINA 40 MİLYONLUK YATIRIM

Yenilenen yüzüyle Mevlana Mahalle Meydanı da Talas Festival 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında hizmete girdi. İçerisinde gençler, çocuklar, yaşlılar ve kadınlar için ayrı ayrı faaliyet sahalarının bulunduğu 20 bin m².lik meydan için 12 Ağustos’ta görkemli bir açılış töreni düzenlendi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ın yanı sıra şehir protokolünün katılımıyla düzenlenen Mevlana Mahalle Meydanı açılışında çocuklara yönelik boyama ve oyun etkinlikleri ile halk oyunları ve mini müzik dinletileri gerçekleştirildi.

MEVLANA MEYDANININ İLK ETKİNLİĞİ TÜRKÜ GECESİ

Hizmete girmesinden bir hafta sonra ise Mevlana Mahalle Meydanında Uğur Önür/Umut Sülünoğlu konseri vardı. 20 Ağustos’ta Talaslıların karşısına çıkan Türk Halk Müziğinin sevilen ikilisi, yaklaşık 3 saat sahnede kalarak amfi tiyatroyu dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı.

MİLLET BAHÇESİNE İLK HARÇ KONDU

Festival Talas 100. Yıl Etkinliklerine damga vuran bir başka program ise Millet Bahçesi temel atma töreni oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra şehir protokolünün katılımıyla 18 Ağustos’ta gerçekleşen temel atma töreninde 100 bin m² büyüklüğündeki millet bahçesine ilk harç kondu. Talas’ın sosyo-kültürel yapısına büyük değer katacak Talas Millet Bahçesi’nde kültür merkezinden kütüphaneye, spor tesislerinden yeme içme mekanlarına kadar birçok bölüm yer alacak.

“100. YIL COŞKUSUNU YAŞAMAK VE YAŞATMAK ARZUSUNDAYIZ”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, insana değer veren, hayatı kolaylaştıran hizmet ve yatırımlara imza attıklarını dile getirerek, “Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşıyoruz. Bu hepimiz için gurur kaynağı. 100. yılı anlamlandırmak ve taçlandırmak amacıyla bir dizi etkinlik ve açılış programı planladık. Temmuz ayı sonundan beri bunları hayata geçiriyoruz. Arka arkaya çocuk şenliği, kadınlarımız için film gösterimleri, yamaç paraşütü Türkiye şampiyonasını düzenledik. Ardından Mevlana Mahalle Meydanı açılışı ve Millet Bahçesi temel atma töreni ile bu programları taçlandırdık. Son olarak da iki gün önce Mevlana Mahalle Meydanında çok büyük bir seyirci topluluğuna karşılık türkü gecesi düzenledik. Bir ay içerisinde 7 farklı etkinliğe imza attık. Yıl sonuna kadar benzer programlarımız devam edecek” dedi.