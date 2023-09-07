Bursa’nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen festivalde sahne alan Yıldızlar folklor ekibi izleyenlerden tam not aldı.

Oynadıkları oyunlar ile büyükleri mest eden Yenişehir Yıldızlar folklor ekibinin minikleri alkış tufanına tutuldu.

Yenişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen gösterilerde sahne alan yaşları 10 ila 12 arasında olan minik folklorcular ilgi büyüktü. Küçük yaşlarıyla oynadıkları oyunlar ve sergiledikleri performansları ile gönülleri girmeyi başardılar. İzleyenler “Minik folklorcularımıza ve emeği geçen öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Güzel keyif dolu anlar geçirdik” dediler.