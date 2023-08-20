Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Yenişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü kutlamaları ile çiftçinin hasat coşkusunu yaşayacağı Uluslararası Altın Biber Festivali’nin ilk davetini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yaptı.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, bu yıl 4-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 8’inci Uluslararası Altın Biber Festivali’nin ilk davetiyesini, MHP Genel Merkezi’ne yaptığı ziyaretle Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli’ye takdim etti. Nazik davete teşekkür eden Devlet Bahçeli, Yenişehir’in tüm sakinlerine selam, sevgi ve dualarını iletti. Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye kısa süre önce coğrafi işaret tescili alınan Yenişehir Biberi’de hediye eden Aydın, daha sonra sırasıyla MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ı ziyaret ederek, davetle birlikte festival programı hakkında bilgi aktardı. Aydın, festival süreçlerini yakından takip eden ve her konuda Yenişehir’den desteğini çekmeyen MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’a özellikle teşekkür etti.

Altın Biber Festivali, düşman işgalinden kurtuluşu ve mevsiminin coşkusunu simgeleyecek

Ankara dönüşü festival programıyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Davut Aydın, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin belirlediği ‘Üretken Belediyecilik’ felsefemizin bir gereği olarak, ilçemizde bugüne kadar ayrıştıran değil birleştiren, Yenişehir ile Yenişehirliyi ve de geçmişle geleceği buluşturan bir hizmet anlayışına sahip olduk. Osman Gazi’nin şehri Yenişehir’de tarih, kültür ve tarımı hep önemsedik. Her köşesinde medeniyetimizin derin izlerini taşıyan Yenişehir’imizde bu yıl hem düşman işgalinden kurtuluşumuzun 101’inci yılını hem de hasat mevsiminin coşkusunu Altın Biber Festivali’yle bir arada yaşayacağız” dedi. Üretken belediyeciliğin milliyetçilik, çalışkanlık, adalet, dürüstlük, çağdaşlık, kalkınmacılık, katılımcılık, rekabetçilik ve şeffaflıktan oluşan 9 temel ilkesinden kalkınmacılık başlığında önemsedikleri tarım sektörü açısından festivalin kıymetine işaret eden Başkan Aydın, “Bütün Bursa’yı, Türkiye’yi herkesi bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum” dedi.

8. Uluslararası Altın Biber Festivali, 4 Eylül 2023 Pazartesi günü saat 16.00’da Su Deposu Kır Düğün Salonu’ndaki “Toplu Sünnet Şöleni” ile başlayacak. Aynı gün saat 20.00’da Osman Gazi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, tüm şehitler ve gaziler için Hatuniye Camii’nde okunacak mevlitle devam edecek. Tanınan sanatçılar Hakan Altun ile Merve Özbey’in de sahne alacağı festivalin 5 ve 6 Eylül günlü programları ise şu şekilde, “5 Eylül 2023 Salı Günü: 17.00’de Kurtuluş Koşusu Heykel Meydanı, 18.00’de Festival Korteji Heykel Meydanı. 18.30’da Biber Stant Açılışı Derviş Eroğlu Bulvarı. 19.00’da Atlı ve Yaya Okçuluk Gösterileri-Derviş Eroğlu Bulvarı. 19.30’da Halk Oyunları Gösterileri-Derviş Eroğlu Bulvarı. 20.00’da Mavi Düş Çocuk Etkinlikleri Derviş Eroğlu Bulvarı. 21.30’da Merve Özbey Konseri-Derviş Eroğlu Bulvarı.

6 Eylül 2023 Çarşamba Günü: 11.00’da Kurtuluş tebriklerinin kabulü-Yenişehir Kaymakamlığı. 11.30’da Kurtuluşun Canlandırılması-Tarihi Belediye Meydanı. 12.00’da Şehitlik Ziyaretleri-Kıblepınar ve Selimiye Şehitliği. 19.30’da Halk Oyunları Gösterileri-Derviş Eroğlu Bulvarı. 20.00’da Yenişehir Belediyesi Çocuk Korosu Konseri-Derviş Eroğlu Bulvarı. 21.30 Hakan Altun Konseri-Derviş Eroğlu Bulvarı.”