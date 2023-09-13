İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek yerlerinden Fethiye Caddesi’nde gece mesaisi yaparak, geniş çaplı mazgal temizliği gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fethiye Caddesi’nde gece mesaisi yaptı. Yağmur suyu bertarafını sağlayan mazgallardan geçişleri engelleyen pet şişe, ıslak mendil, izmarit vs. gibi çeşitli materyallerin temizliği gerçekleştirildi. Mazgal ve menfezlerin çeşitli atıklarla kirletilmesinin yağışlı günlerde problem oluşturabileceğinin bilgisini veren ekipler, vatandaşlardan bu konuda duyarlılık beklediklerini ifade etti.