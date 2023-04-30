Osmangazi Belediyesi, Türk kültürünün en önemli unsurlarından biri olan Türk Süsleme Sanatlarını yaşatmak adına ‘Seyrüsefer-1’ konulu sergi düzenledi.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşen ‘Seyrüsefer-1’ sergisinin açılışına; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Sanatçı Özden Gül Ötker, Mutasavvıf ve Tarihi Eser Restoratörü Mehmet Safiyüddin Erhan, Hattat Mahmut Şahin, Prof. Dr. Mustafa Kara ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hat, tezhip ve minyatür dalında toplam 32 eserin yer aldığı serginin göz kamaştırdığını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Yansıttığı tarihi değerlere uygun sergi, konferans, panel gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, açıldığı günden bu yana 143 ülkeden 1 milyon 600’ü aşan ziyaretçiyi ağırladı. Böylesine önemli bir dev yapıda; yüzyılların birikimi ile günümüze ulaşan Türk Süsleme Sanatlarını tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. ‘Seyrüsefer-1’ konulu sergimizde 16 adet tezhip, 10 adet hat, 6 adet ise minyatür eser bulunuyor. Bu kültürü yaşatmak bizler için çok kıymetli. Tüm hemşehrilerimin sergiyi gezip, bu değerli eserleri görmesini tavsiye ediyorum” dedi.

Gelenekli sanatlar seferinin ilk durağını gerçekleştirdiğini belirten Sanatçı Özden Gül Ötker de, “Güzeli aramak, ilahi olana ulaşma temayülü insanlığa lütfedilmiş. Bu ulvi gaye ile mutlak iyiye ve güzele ulaşmak kadar, yolda olmak ve bu yolda ortaya konulanlar da değerli. Bizler, bu vesileyle en kıymetli hazinemiz olan zamanımızla emek vererek yapmış olduğumuz çalışmaları sizlere aktarmak istedik. Hat, tezhip, minyatür sanatlarının hassasiyetlerini ve hususiyetlerini sanatseverlerimizle paylaşmayı hedefledik. Sergi süresince destek olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Seyrüsefer’iniz keyifli olsun” diye konuştu.

İnsanın hakikat ile yüzleşmesinin farklı yolları olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mustafa Kara da, “Allah’a, hakikate ve aşka giden yollar vardır. Bu yollardan bir tanesi de güzel sanatlardır. Güzel sanatlar, dikkatimiz ve titizliğimiz yeterliyse bize o pencereyi açar. Bu pencerenin peşine düşmek gerekir. Onun için sanatkârlara büyük bir teşekkür borcumuz olduğunu unutmayalım. Sergimiz, hayırlara vesile olsun” ifadelerini kullandı.

Mutasavvıf ve Tarihi Eser Restoratörü Mehmet Safiyüddin Erhan ile Hattat Mahmut Şahin ise böylesine önemli bir konuya ev sahipliği yapan sergide bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelasını kesen Başkan Dündar ve protokol, daha sonra Sanatçı Özden Gül Ötker tarafından eserler hakkında bilgilendirildi. Aynı zamanda programı yoğun ilgiyle takip eden vatandaşlar, KÜMAKSAD Türk Mûsikîsi Topluluğu’nun mini konseriyle hoşça vakit geçirdi.