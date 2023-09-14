Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde FETÖ üyeliğinden ve dolandırıcılık suçundan aranan zanlı tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesinde bulunan Çorlu gişelerinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurarak içerisinde arama yaptı. Aramalarda, otomobilin içerisindeki E.K.’nın kimlik kontrolünde FETÖ üyeliği ile dolandırıcılık suçlarından arandığı tespit edilirken zanlı gözaltına alındı.

Zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.