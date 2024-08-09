Bursa’da 6 yıldır kaçan FETÖ’nün "Şike ve kumpas" hakimi olarak bilinen eski hakim Hikmet Şen, örgütün "Gaybubet" evinde yapılan operasyonla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler başarılı bir operasyona imza attı. 2018 yılından itibaren FETÖ’cü eski hakim Hikmet Şen’in merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi’nde örgütün "Gaybubet" adı verdiği yani ’saklanma, yok olmak’ olarak tabir ettiği evlerde saklandığını tespit etti. FETÖ’cü eski hakimi ekipler uzun bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Hakkında 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hikmet Şen’in yakalanmamak için sürekli "Gaybubet" evlerinde saklandığı tespit eden polis operasyon için şafak vakti düğmeye bastı. Özel harekat polisleri eşliğinde girilen "Gaybubet" evinde Hikmet Şen kıskıvrak yakalanarak Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan FETÖ’cü eski hakim çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Örgütün "Şike ve Kumpas" hakimi olarak görev yapıyormuş

Hikmet Şen’in örgüt içinde "Şike ve Kumpas" hakimi olduğu ve "Oda TV Kumpası hakimi" olduğu da tespit edildi.