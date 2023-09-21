Bu sene 33. kez düzenlenen Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kıtalararası Kupa Singapur’da oynanan iki maçla başladı.

İlk defa 6 takımla gerçekleşen FIBA Kıtalararası Kupa 2023’te Basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu Telekom Baskets Bonn, Basketbol Şampiyonlar Ligi Amerika şampiyonu Sesi Franca, Basketbol Afrika Ligi şampiyonu Al Ahly, NBA Gelişim Ligi’nden Ignite, Çin Basketbol Birliği’ni temsilen Zhejiang Golden Bulls ve FIBA Batı Asya Süper Ligi galibi Bahreyn’den Al Manama yer alıyor.

Grup aşamasında bugün oynanan maçlarda B Grubu’nda Almanya ekibi Telekom Baskets Bonn, Al Manama’yı 105-50, A Grubu’nda ise Al Ahly, NBA Gelişim Ligi’nden Ignite’yi 82-76 mağlup etti.

Kalan maçların TSİ programı şöyle:

Yarın

10.00 Sesi Franca - Al Ahly (A Grubu)

14.00 Zhejiang Golden Bulls - Al Manama (B Grubu)

23 Eylül Cumartesi

10.00 Ignite - Sesi Franca (A Grubu)

14.00 Zhejiang Golden Bulls - Telekom Baskets Bonn (B Grubu)

24 Eylül Pazar

07.00 A Grubu 3’üncüsü - B Grubu 3’üncüsü

10.00 A Grubu 2’ncisi - B Grubu 2’ncisi

14.00 A Grubu birincisi - B Grubu birincisi