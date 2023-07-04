Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 2023-2024 sezonu kuraları 5 Temmuz Çarşamba günü Türkiye saatiyle 12.30’da çekiliyor. TOFAŞ, şampiyonadaki 4. yılında kuraya ilk torbadan katılacak.BURSA (İGFA) - FIBA Basketball Champions League’de (BCL) 2023-2024 sezonu kuraları çekiliyor.

Bursa’yı ve ülkemizi Avrupa kupalarında Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan TOFAŞ Basketbol Takımı, 4. sezonunda şampiyonanın kura çekimine seri başı olarak katılacak. 28 Farklı Avrupa ülkesi temsilcisinin yer alacağı şampiyonada 29 takım doğrudan normal sezonda yer alırken, 3 takım elemelerden hak kazanacak.

Normal sezonda karşılaşmalar 4’er takımlı 8’li grup şeklinde oynanacak.

Grup liderlerinin doğrudan son 16 turuna yükseleceği şampiyonada gruplarını ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan ekipler play-in maçları sonucunda play-off’a kalmaya çalışacak. Basketbol Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu 17 Ekim’deki normal sezon ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak ve şampiyonanın Dörtlü Final organizasyonu Mayıs 2024’te gerçekleştirilecek.

İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde gerçekleşecek olan 2023-24 sezonunun eleme turları ve normal sezon kura çekimi töreni Türkiye saatiyle 12.30’da başlayacak.

https://youtu.be/DqFMH9crPAI

NORMAL SEZONDA YER ALMAYA HAK KAZANAN TAKIMLAR; AEK (GRE), Bertram Yachts Derthona (ITA), Bursaspor (TUR), Darussafaka Lassa (TUR), Dinamo BDS Sassari (ITA), EWE Baskets Oldenburg (GER), Falco Vulcano Szombathely (HUN), Filou Oostende (BEL), Galatasaray Nef (TUR), Hapoel Bank Yahav Kudüs (ISR), Hapoel Holon (ISR), Igokea m:tel (BIH), JDA Bourgogne Dijon (FRA), King Szczecin (POL), Le Mans Sarthe Basket (FRA), Lenovo Tenerife (ESP), MHP RIESEN Ludwigsburg (ALMANYA), Opava (ÇEK), PAOK mateco (YUNAN), Peristeri bwin (YUNAN), Pınar Karşıyaka (TUR), Promitheas Patras (YUNANİSTAN), Rio Breogan ( ESP), Rytas Vilnius (LTU), Telekom Baskets Bonn (GER), Tofas Bursa (TUR), UCAM Murcia (ESP), Unicaja (ESP), VEF Riga (LAT).

ELEME TURUNA KATILACAK TAKIMLAR; Bakken Bears (DEN), BG Gottingen (GER), Caledonia Gladiators (GBR), Cholet Basket (FRA), CSM CSU Oradea (ROU), FMP Soccerbet (SRB), Happy Casa Brindisi (ITA), Kahramanlar Den Bosch (NED), Ironi Hay Motors Ness Ziona (ISR), Jonava CBet (LTU), Kalev/Cramo (EST), Karhu Basket (FIN), Legia Warszawa (POL), Monbus Obradoiro (ESP), Mornar Barsko Zlato (MNE), Norrköping Dolphins (SWE), Pallacanestro Varese (ITA), Patrioti Levice (SVK), Peja (KOS), Petrolina AEK LCA (CYP), Telenet Giants Antwerp (BEL), TSU Tiflis (GEO), SIG Strasbourg ( FRA), SL Benfica (POR).