Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 2023-2024 sezonu kuraları çekildi. Kuraya seri başı olarak katılan TOFAŞ, normal sezonda Bosna Hersek temsilcisi Igokea m:tel, İspanya temsilcisi Ucam Murcia ve İtalya temsilcisi Bertram Yachts Derthona ile H Grubu’nda eşleşti.BURSA (İGFA) - FIBA Basketball Champions League’de (BCL) 2023-2024 sezonu kuraları bugün çekildi.

İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde gerçekleştirilen kura çekimi organizasyonuna TOFAŞ Spor Kulübü’nü temsilen Genel Menajer Tolga Öngören ve A Takım Menajeri Ferhat Şoför katıldı. Bursa’yı ve ülkemizi Avrupa kupalarında üst üste 4. kez Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan TOFAŞ Basketbol Takımı, seri başı olarak katıldığı kura çekiminde 2023-2024 normal sezonunda H Grubu’nda Bosna Hersek temsilcisi Igokea m:tel, İspanya temsilcisi Ucam Murcia ve İtalya temsilcisi Bertram Yachts Derthona ile eşleşti.

Normal sezonda karşılaşmalar 4’er takımlı 8’li grup şeklinde oynanacak. Grup liderlerinin doğrudan son 16 turuna yükseleceği şampiyonada gruplarını ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan ekipler play-in maçları sonucunda play-off’a kalmaya çalışacak. Basketbol Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu 17 Ekim’deki normal sezon ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak ve şampiyonanın Dörtlü Final organizasyonu Mayıs 2024’te gerçekleştirilecek.

H GRUBU

TOFAŞ BURSA (1. torba)

IGOKEA M:TEL (2. torba)

UCAM MURCİA (3. torba)

BERTRAM YACHTS DERTHONA (4. torba)