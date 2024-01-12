FIFA'nın bugün yaptığı açıklamaya göre, futbol dünyasında şeffaflığı teşvik etme hedefiyle hayata geçirilen dijital bir uygulama ile tescil yasağına tabi kulüpler belirlendi. Süper Lig'den Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor, Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü ve Mondihome Kayserispor, 3'er dönem transfer yasağına çarptırıldı.

FIFA'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, transfer yasağı getirilen diğer kulüpler arasında Adanaspor, Akhisarspor, Alg Spor, Altay, Bursaspor, Denizlispor, Elazığspor, Erzurumspor, Giresunspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Manisaspor, Mersin Talimyurdu Spor Kulübü, Tuzlaspor, Ümraniyespor ve Yeni Malatyaspor bulunuyor.