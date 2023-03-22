Bursa Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele konusunda yeni fikirler üretilmesi ve projeler geliştirilmesi amacıyla toplam 105 bin TL ödüllü, fikir yarışması düzenliyor. Yarışmanın tanıtım toplantısında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, su, çevre, doğa ve iklim değişikliğinin siyaset üstü kavramlar olduğunu belirterek, “Yaşadığımız şehrin hepimize ait olduğunu, dolayısıyla da hep beraber sahip çıkmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum” dedi.

İklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli gündemi haline gelirken, içme suyundaki kayıp-kaçakların azaltılmasından karbon ayak izinin düşürülmesine kadar her alanda yoğun çalışma sergileyen Büyükşehir Belediyesi, bu mücadeleye yeni fikirleri de dahil ediyor. Su kıtlığı, sel, taşkın, atık suların yeniden kullanımı, yağmur suyu hasadı, gri su kullanımının arttırılması, şebekedeki su kayıp kaçaklarının kontrolü, dere ıslahı gibi konularda yeni fikirler üretilmesi ve projeler geliştirilmesi amacıyla ‘Aklım, Fikrim Bursa’ teması ile İdeathon Fikir Yarışması düzenleniyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen yarışmaya başvurular 22 Mart Çarşamba gününden itibaren yarismalar.bursa.bel.tr adresi üzerinden online yapılacak. Son başvuru tarihinin 14 Nisan Cuma olduğu yarışmaya, 18-39 yaş arası herkes en az 5, en fazla 7 kişiden oluşan ekipler halinde katılabilecek. Başvurular arasından yapılacak ön elemenin ardından seçilen en fazla 15 ekip yarışmaya davet edilecek.

Çalıştay düzenlenecek

Kazanan ekipler, 19 Nisan 2023 tarihinde web sitesinden ilan edilecek ve ayrıca başvurusu kabul edilen ekiplere e-mail ile de ulaşılacak. Hazırlık yapmaları için doküman ve kaynaklar paylaşılacak. 27 Nisan 2023 tarihinde Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde 1 gün süren çalıştay düzenlenecek. Çalıştayda seçilen ekiplere, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumların mentörleri tarafından iklim değişikliği ve kuraklık konusunda kurumların yürüttüğü çalışmalar ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgilendirme sunumları yapılarak eğitim verilecek. Eğitimlerin ardından ekiplerden iklim değişikliği ve kuraklık konusunda sorun analizi yaparak sorun belirlemeleri istenecek. Ekipler, çalıştayda belirlenen sorunların çözümüne ilişkin projeler geliştirecek. Çalıştay sonunda seçilen proje konularına göre ekiplerin çalışacağı mentörler belirlenecek. Seçilen ekiplerin 08/09 Mayıs 2023 ve 29/30 Mayıs 2023 tarihlerinde 2 kez yüz yüze yada online olarak gerçekleştirilecek mentör görüşmeleri ile fikir geliştirmeleri sağlanacak. Ideathon’da yarışacak ekiplerin sunacağı proje fikirleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenecek iklim değişikliği ve kuraklık konusunda uzmanlardan oluşturulacak jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Takımlar, 07-08 Haziran günlerinde jüri önünde projelerinin sunumunu yapacak ve kazananlar 08 Haziran 2023 tarihinde ilan edilecek.

105 bin TL para ödülü

İklim değişikliği ile mücadelede yeni ve uygulanabilir fikirlerin ortaya çıkması amacıyla düzenlenen yarışmanın birincisi 50 bin, ikincisi 35 bin ve üçüncüsü de 20 bin TL’nin sahibi olacak. Ayrıca seçilen 15 ekibin tüm ekip üyelerine (ödül alan ilk üç ekip hariç) teleferik ile Uludağ’a gidiş dönüş bileti hediye edilecek.

Siyaset üstü

Yarışmanın tanıtım toplantısında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gün geçtikçe bir kriz hâline dönüşen iklim değişikliğinin, şehirlerin karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri olduğunu hatırlattı. Özellikle yerel yönetimlerin iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusunda daha etkin rol alması gerektiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “İklim değişikliğinin sebep olduğu önemli olaylardan biri de kuraklıktır. İklim değişikliğine bağlı olarak aşırı artan sıcaklık ve azalan yağışlar kuraklığın sürekliliğini ve olası olumsuz etkilerini arttırmaktadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2023 yılı kuraklık haritası verileri şehrimizin olağanüstü kuraklık tehlikesi altında olduğunu göstermektedir. Bursa’da yağışların son 30 yıl dikkate alındığında yüzde 40, 2022 yılına göre yüzde 30 oranında azalmasına bağlı olarak yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarında ciddi azalmalar görülmüştür. Türkiye’de yeşil sıfatıyla anılan şehrimizi iklim değişikliğinin en yıkıcı etkilerinden kuraklığa karşı dirençli hâle getirmek için; su kıtlığı, sel, taşkın, atık suların yeniden kullanımı, yağmur suyu hasadı, gri su kullanımının arttırılması, su tasarrufu, su kaynaklarının korunması, tarımsal sulamada su kaybının en aza indirilmesi ve dere ıslahı gibi konularda yeni fikirler üretilmesi ve projeler geliştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla Bursa’da iklim değişikliği ve kuraklık konusunda fikir geliştirme ve proje üretme yarışması düzenliyoruz. Farkındalık oluşturmak ve proje üretilmesine katkı sağlamak için başlattığımız bu yarışmanın çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Suyumuza sahip çıkalım, evlatlarımıza daha güzel bir dünya bırakalım. Suyun, çevrenin, doğanın, iklim değişikliğinin çok siyaset üstü kavramlar olduğunu, yaşadığımız şehrin hepimize ait olduğunu, dolayısıyla da hep beraber sahip çıkmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.