Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, Çanakkale’de düzenlenen 2. Lige Terfi müsabakalarının ilk maçında karşılaştığı Lüleburgaz 1922 takımını 3-0’lık net bir skorla geçti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, 2. Lige Terfi müsabakaları kapsamında Lüleburgaz 1922 takımı ile karşı karşıya geldi.

Çanakkale Anafartalar Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Memiş ile Orhan Haşim Elmalı da takip etti. Rakibi karşısında güçlü oyununu maç boyunca sürdüren Manisa BBSK, 25-11, 25-07, 25-14’lük set skorları ile 3-0 kazandı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Voleybol Branş Sorumlusu Metin Memiş, “2. Lige yükselme hedefiyle geldiğimiz Çanakkale’de ilk maçı kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Takımımız maç boyunca coşkulu bir oyun oynadı. Caner Doğançay yönetiminde tamamı altyapıdan oluşan oyuncularımızla bu başarıyı yakalamak istiyoruz. Artık bir adım kaldı. Balıkesir DSİ takımını da yenip, adımızı TVF Kadınlar 2. Ligine yazdırmak istiyoruz. Takımımızı tekrar tebrik ediyorum” diye konuştu.

