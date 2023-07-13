Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, deneyimli isim Sevinç Özgüler’i kadrosuna kattı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında transfer hamlesine devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Lig’de şampiyon olarak Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligine yükselen yeşil-beyazlı takım, kadrosuna bir takviye daha yaptı. 1. Lig tecrübesi de bulunan Smaçör Sevinç Özgüler de yeşil beyazlı takıma katıldı.

Tevfik Lav Spor Tesislerinde düzenlenen imza törenine Voleybol Şube Sorumlusu Metin Memiş de katıldı. Metin Memiş, genç oyuncuların yanına tecrübeli bir isim eklediklerini ifade ederek, Sevinç Özgüler’in takıma büyük katkı sağlayacağını söyledi ve atılan imzanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi. Özgüler de, Manisa BBSK’nın çok iyi bir organizasyona imza attığını belirterek, yeşil-beyazlı takımın çatısı altına girdiği için mutluluk duyduğunu söyledi.