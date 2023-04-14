Keşan DOÇEK Voleybol Takımın bu haftaki konuğu Malkara Eğitimcilerinden oluşan Malkaraspor Voleybol Takımı oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Heyecanlı ve çekişmeli geçen karşılaşmayı Keşan DOÇEK Voleybol Takımı 3-1’lik setlerle aldı.

Karşılaşmayı Malkara Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer ve Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin de izledi ve maçın başında yapılan karşılıklı konuşmalarda “Spor ve dostluğun önemine vurgu” yapıldı.

Yüksek tempoda oynanan maçta seyirciler her iki takımın da yapmış olduğu estetik ve centilmen hareketlerde tezahüratlarını eksik etmediler.

Maç sonrası düşüncelerini belirten Keşan DOÇEK Başkanı Hakan Eşme “Sporun günümüzde gittikçe unutulan dostluk, arkadaşlık ve sosyal köprüleri oluşturma gibi centilmence değerlerini voleybol takımı olarak yaşatmak istediklerini; yensek de yenilsek de her durumda dostluğun kazanacağı maçlar yaptıklarını, belirterek; bu güzel dostluk maçı için Keşan Belediyesi ve Malkara Belediyesi’ne vermiş oldukları anlamlı destek adına teşekkür ediyoruz, ayrıca karşılaşmanın Malkara organizasyonunda özveriyle koşturan Hüsamettin Özfidan ve desteğini esirgemeyen Muammer Taşar hocamıza, maçı adilane yöneten hakemlerimize, spora dair estetik hareketlerde tezahürat ve desteğini coşkuyla sahaya yansıtan seyircilerimize en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Eşme, bayram sonrası yapılacak voleybol turnuvası için de hazırlıklarını tamamladıklarını, ifade etti.

Keşan DOÇEK Voleybol Sorumlusu Fatih Duman, “Takımımız her geçen gün daha da yerine oturuyor, sporun centilmence bir mücadele ve dostluk olduğunu ana ilke olarak ele alıp keyifli karşılaşmalar yapmaya çalışıyoruz. Önümüzde sıkı bir turnuva maratonu var, hazırlıklarımız devam ediyor, Trakya Turnuvası sonrasında Balkan ülkelerini kapsayan ve Romanya’da yapılacak olan Balkan Turnuvasına da ekip olarak katılmayı düşünüyoruz” dedi.