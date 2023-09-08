A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Son 16 Turu’nda yarın Slovenya ile karşılaşacak.

Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü oyuncuları, öğrenciler ile buluştu Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü oyuncuları, öğrenciler ile buluştu

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Son 16 Turu’nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarın TSİ 17.30’da Bulgaristan’ın Varna şehrinde bulunan Palace of Culture and Sports Varna’da Slovenya ile karşılaşacak.

Filenin Efeleri, D Grubu’nda Fransa, Portekiz, Romanya, Yunanistan ve İsrail ile mücadele ederken, grubu 8 puanla 4. sırada tamamladı. Slovenya ise B Grubu’nu 5’te 5 ile bitirerek gruptan çıktı.