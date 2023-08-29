A Milli Erkek Voleybol Takımı, 28 Ağustos-16 Eylül 2023 tarihlerinde İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail’in ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda sahaya çıkıyor.

2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarın Fransa ile mücadele edecek. D Grubu’nda yer alan milliler, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki grup aşamasındaki karşılaşmalarını İsrail’in Tel Aviv kentinde oynayacak.

Filenin Efeleri’nin maç programı şu şekilde:

30 Ağustos 2023

17.00 Türkiye - Fransa

1 Eylül 2023

16.00 Türkiye - Romanya

2 Eylül 2023

17.30 Türkiye - Yunanistan

4 Eylül 2023

20.00 Türkiye - Portekiz

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20.00 Türkiye - İsrail