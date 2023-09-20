Japonya’da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri’nde B Grubu’ndaki dördüncü maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Arjantin’i 3-1’lik skorla mağlup etti.
Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya’da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri’nde B Grubu’ndaki dördüncü maçında Arjantin’i 3-1 yenerek 4’te 4 yaptı.
Salon: Yoyogi National
Hakemler: Vladimir Simonovic (SUI), Agnieszka Michlic (POL)
Türkiye: Ebrar, Zehra, Vargas, Hande, Eda, Cansu, Gizem (L) (Ayça, Elif)
Arjantin: Nizetich, Farriol, Cugno, Simian, Rodriguez, Mayer, Rizzo (L), Pelozo (L) (Graff, Mercado, Salinas, Vera)
Setler: 25-16, 22-25, 25-15, 25-15
Süre: 1 saat 42 dakika
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 22 Eylül Cuma günü saat 10.00’da Brezilya ile karşılaşacak.