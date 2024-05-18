Filipinler'in Sulu Archipelago bölgesinde derin odaklı bir deprem meydana geldi. Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki sarsıntı herhangi bir can veya mal kaybına neden olmadı. Yetkililer olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Filipinler'in güneyindeki Sulu Takımadaları bölgesinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkezi, bölgenin idari merkezi olan Bangungui kasabasında belirlendi, ancak yerel saat henüz tespit edilemedi.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (PHIVOLCS) tarafından kaydedilen depremin derinliği 527.7 kilometre olarak açıklandı. Bu derinlik, depremin yer kabuğunun mantoya yakın bölgelerinde meydana geldiğini gösteriyor.