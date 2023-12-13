Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Medeniyet Tasavvuru Okulu tarafından düzenlenen Filistin konulu ‘Gün Doğmadan’ adlı tiyatro oyunu, Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Medeniyet Tasavvuru Okulu (MTO) tarafından Filistin’in haklı direnişinin ve Mescid-i Aksa’nın gerçek hikayesinin konu alındığı ‘Gün Doğmadan’ adlı tiyatro oyunu, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Bursalı gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Bursa büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 14 Mayıs 1948’den beri ‘Büyük Felaket’i yaşayan Filistinlilerin acısının her sene katlanarak arttığını söyledi. Müslümanlık, Hıristiyanlık ve Yahudilik için kutsal mekân olan Mescid-i Aksa ve çevresinin İsrail’in baskısı altında inlediğini belirten Başkan Alinur Aktaş, İsraillilerin ‘öldürmeyeceksin!’ emrini görmezden gelerek kundaktaki masum yavrulardan savunmasız kadınlara varıncaya kadar hiç düşünmeden ve merhamet etmeden katliam yaptığını ifade etti. Daha saldırının ikinci gününde ABD Başkanı ve Almanya Başbakanı’nın katliamı alkışlamak için İsrail’e gittiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “İsrail, orantısız güç kullanarak savaş uçaklarıyla, füzelerle, bombalarla savaş suçu işliyor. İnsanlık adına utanılacak bu durum, dünyanın gözleri önünde yaşanmasına rağmen bu vahşete uluslararası topluluklar ve birçok ülke seyirci kalıyor. Ayrıca Filistin’de yıllardır, bir milletin topraklarından, evlerinden, hatıralarından zorla, baskıyla, zulümle, işkenceyle, eziyetle koparılmasına şahit oluyoruz. Kendilerine ‘yerleşimci’ diyen İsrailliler, Filistinlilerin evlerine ve topraklarına göz dikti. ‘Yerleşim’ kisvesi altında uygulanan istila ve işgal hareketi insanlık suçudur. Çok uzak bir vakitte değil, yüzyıl önce oradaydık. Çanakkale’de birlikteydik, omuz omuza mücadele ettik. Biz aynı ümmetin fertleriyiz. Nerede mazlum ve mağdur varsa biz oradayız. Bundan dolayı Filistin de bizim meselelerimizdendir. Bizim derdimiz, katliamlar dursun, masumlar ölmesin, insanlar evlerinden zorla çıkarılmasın. Bu yara kapanmadıkça, bu zulüm sona ermedikçe, bu katliam bitmedikçe bizler de sesimizi en yüksek perdeden duyurmaya devam edeceğiz” dedi.

MTO’nun anlamlı tiyatro gösterisi düzenlediğini anlatan Başkan Aktaş, Filistin’in haklı direnişinin ve Mescid-i Aksa’nın gerçek hikâyesinin konu alındığı tiyatro oyununun, izleyenleri derin düşüncelere sevk edip hüzünlendirdiğini söyledi. Yusuf Kaplan’ın öncülüğünde kurulan MTO’nun ümmetin dertleriyle hemdert olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, tiyatroda emeği geçenleri tebrik etti.

MTO kurucusu ve Yazar Yusuf Kaplan ise Filistin’in kanayan yara olduğunu, Gazze’de yaşananların büyük çerçevede değerlendirilmesini istedi. Dünya tarihini 1000 sene boyunca Türklerin yazdığını hatırlatan Kaplan, insanlık tarihinin hiçbir döneminde Türklerin savaş hukukunu çiğnemediğini dile getirdi. İsrail’in ise Gazze’de kadınları, çocukları, hatta anne karnındaki bebekleri öldürdüğünü söyleyen Kaplan, “Batı, sürekli demokrasi, insan hakları diyor. Hani nerede? Gazze, batının mezarı olmuştur. Gazze, sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın haysiyetini koruyor. İnsanlığın onurunu en zor zamanlarda bile sadece Müslümanlar koruyabilir. Şuan Gazze’yi kurtarmak için hiçbir şey yapamıyoruz. İnanın böyle giderse Gazze bizleri kurtaracak. Kudüs özgürleşmeden, bizlerde özgür olamayız. Geleceğimizi kurtaracak işlere imza atmalıyız. Bursa, Türkiye’nin en önemli manevi merkezlerinden birisidir. Bursa, Osmanlı’nın ruhudur. Bursalıların, bu tiyatro oyununa sahip çıkması da takdire şayandır. Filistin ve Kudüs meselesinde bilinç oluşturacak şekilde anlatıyoruz. Tarihin akışını yeniden bizler şekillendireceğiz. Tiyatro oyununda emeği geçenleri tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş tarafından Yazar Yusuf Kaplan’a tablo hediye etti. Program, ‘Gün Doğmadan’ adlı tiyatro oyununun gösterimiyle devam etti.