İstanbul’da Filistin’e destek yürüyüşünden dönen şahsa "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk atan şüpheli tutuklandı.

Galata Köprüsü’nde Filistin’e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir’e bir şahıs "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk atmıştı. Yumruklu saldırıda İsmail Aydemir’in yüzü kanlar içinde kalırken, kavgayı gören diğer vatandaşlar ikiliyi ayırmaya çalışmıştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırgan Ege A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.