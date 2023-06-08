Konya Büyükşehir Belediyesi, İsrail askerlerinin Batı Şeria’da ruhsatsız olduğu gerekçesiyle haksız yere yıktığı Filistinli ailenin evinin inşaatını Türk Dünyası Belediyeler Birliği aracılığıyla üstlendiKONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Filistinli ailenin İsrail tarafından yıkılan evini yeniden inşa edecek

Konya Büyükşehir Belediyesi, İsrail askerlerinin Batı Şeria’da ruhsatsız olduğu gerekçesiyle haksız yere yıktığı Filistinli ailenin evinin inşaatını Türk Dünyası Belediyeler Birliği aracılığıyla üstlendi.

Süreci başlatmak ve incelemelerde bulunmak üzere Filistin’in El Halil şehrini ziyaret eden Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, El Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh ile protokol imzaladı.

Başkan Altay, “İnşallah en kısa sürede evi tamamlayarak ailemizin mağduriyetini gidermek istiyoruz. Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya olarak Filistinli kardeşlerimiz için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.