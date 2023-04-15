Tekirdağ Çorlu’da polis çevirmesine giren sürücü ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca esnasında kaza yapan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı.

Gece yarısı alkollü sürücülere yönelik trafik kontrolü yapan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasından geçen bir aracı durdurmak istedi. ‘Dur’ ihtarına uymayan otomobil kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Ekipler kaçabileceği yolları kapattı

Asayiş Büro ve Devriye Ekipler Büro Amirliği’ne bağlı çok sayıda ekip aracın peşine düşünce Reşadiye Mahallesi’nin ara sokaklarında film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Ara sokaklara giren otomobil, dakikalar süren kovalamaca sonrası Fevzi Çakmak Caddesi’nde park halindeki bir araca çarparak kaza yaptı.

50 metre koşabildi

Yakalanacağını anlayınca bu kez aracı bırakıp yaya olarak koşar adımlarla kaçan sürücü 50 metre sonra Şinasi Kurşun 10. Sokak’ta polis tarafından yakalandı.

Sürücü A.H.’nin (24) trafik polisi tarafından yapılan kontrollerinde 1,50 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. A.H.’nin daha önce de aday sürücüyken alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü belgesinin iptal edildiği öğrenildi.

Alkollü sürücünün kaza yaptığı otomobil de çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yediemin otoparkına konuldu.