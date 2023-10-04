Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Can Özcan, kahve tüketiminin artmasıyla birlikte, kahve hazırlama yöntemlerinde sağlık ve hijyen konularına dikkat çekmek amacıyla önemli bir uyarıda bulundu. Özellikle sahada yaptığı gözlemlerde, bazı kahve dükkanlarının kahve demleme süreçlerini sağlıksız ve hijyenik olmayan koşullarda gerçekleştirdiğini tespit etmiştir.

Doç. Dr. Özcan, bu işletmelerin maliyetleri düşürmek amacıyla filtre kağıdı kullanmak yerine, saç bonesi veya kadın çorabı gibi malzemelerle kahve demlemeye çalıştıklarını ifade etti. Ancak, bu malzemelerin içerisinde bulunan plastik maddelerin, sıcak suyla temas ettiğinde çözünen ve kanserojen etkileri olduğunu belirtti. Bu nedenle, bu tür yöntemlerle hazırlanan kahvelerin tüketilmesinin insan sağlığına ciddi tehditler oluşturabileceği konusunda uyardı.

Kahve tüketimi Türkiye genelinde son yıllarda hızla artmıştır. Dr. Mustafa Cüneyt Şapçılar, kahvenin sağlık açısından birçok olumlu etkisi bulunduğunu vurguladı. Ancak bu olumlu etkiler, özellikle sade kahve çeşitleri (Türk kahvesi, espresso, Americano, filtre kahve gibi) için geçerlidir. Bununla birlikte, soslu veya süt bazlı kahvelerin yüksek kalorili olabileceğini ve içerisindeki diğer malzemelerin sağlık açısından pek tavsiye edilmediğini belirtti.

Kahve, aynı zamanda dünya genelinde petrolden sonra en fazla ticareti yapılan ikinci madde olarak bilinir. Sağlık açısından kalp-damar hastalıkları, diyabet gibi birçok hastalığa olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Ancak, doğru hazırlanmamış veya hijyenik olmayan kahvelerin tüketimi sağlık riski taşıyabilir.

Sonuç olarak, tüketicilerin kahve tüketirken kahvenin hazırlanma koşullarına ve demleme yöntemlerine dikkat etmeleri büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı ve güvenli bir kahve deneyimi için hijyen kurallarına ve doğru demleme yöntemlerine uyulması gerektiği vurgulanmaktadır.