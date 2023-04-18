Bilecik 1. Amatör Lig’in şampiyonun belli olacağı final maçının adı belli oldu.

Bilecik 1. Amatör Lig B grubunun lideri Vitraspor, A grubunun ikincisi 1308 Osmaneli Belediye Spor’u play-off ilk maçında 3-2, ikinci maçında ise rakibini 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Osmaneli İlçe Stadı’ndan oynan rövanş maçına iyi başlayan Vitraspor 1’inci dakikasında Muhammet Yasir Yağcı’nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol sonrası taraftar baskısını da arkasına alan ev sahibi 1308 Osmaneli Belediye Spor yakaladığı pozisyonları sonuçsuz kalınca ilk yarı Vitraspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında da karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca Vitraspor maçı 1-0 kazanarak, adını finale yazdırdı.

23 Nisan günü Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı’nda oynanacak play-off maçında Söğütspor’un karşısına çıkacak olan Vitraspor rakibini yenerek, Bilecik 1. Amatör Lig’in şampiyonu olmak istiyor.