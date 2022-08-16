İnegöl Genç İş İnsanları Derneği (İGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sülek, son dönemde finansmana ulaşımın zorlaştığını belirterek, "Bazı bankalar ticari kredilere yüksek oranlarda faiz uygularken, bazıları da kredi vermemektedir” dedi.

İnegöl Genç İş İnsanları Derneği (İGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sülek, son dönemde, finansmana ulaşımın zorlaştığını belirterek, “Üyelerimiz ile yaptığımız istişarelerde bu yönde gelen şikayetler arttı. En büyük sıkıntıyı küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz yaşamaktadır” dedi.

Sülek, ”Bankalardan, fonlama maliyetlerini de dikkate alarak, reel sektöre uygun koşullarla kredi sağlamalarını beklendiğini, bu koşulların sağlanması durumunda reel sektörün, olumsuz koşulları en az hasarla atlatarak, yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama katkı sağlamaya devam edecektir. Üretim yapmak için ham maddeye ihtiyaç var, ham madde de artan maliyetleri karşılamak için finansmana kolay ulaşmak gerek bunlar birbirini tetikleyen unsurlar. Üretim olma­yınca yatırımlar da azalı­yor. Geçmiş yıllarda iş dünyasının finans­mana erişimini kolaylaştırmak adına çok başarılı bir Kredi Garanti Fonu (KGF) politi­kası uygulamıştı. Yatırımcıların bankalarda yeterli finansman kredileri veya teminatları olmadığı için kilitlenmeye giden sistemi aç­mak için anahtar durumundaki KGF tekrar doğru yatırımcılara kullandırılmalıdır” dedi.