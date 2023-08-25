Kocaeli’nin İzmit ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs virajı dönemeyerek, yeşillik alana devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Sepetlipınar Köyü Gökçeören yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık işçilerini taşıyan 41 AKA 925 plakalı Ford marka minibüs, virajı alamayarak yeşillik alana devrildi. Minibüs yan vaziyette durabilirken, işçilerin eşyaları dışarıya saçıldı. Kazada sürücü dahil, 7 kişi yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ambulansa taşınan yaralılar Kocaeli Şehir Hastanesi ve Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.