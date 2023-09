Türkiye’nin en büyük sermayeli finansal teknoloji şirketlerinden Colendi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle ‘Yerinde Ar-Ge Merkezi’ kurdu. Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla Bakanlık tarafından başlatılan ‘Sektör Kampüste Programı’na dahil olan merkezin, 2023 sonuna kadar blok zinciri ve dijital para sistemlerine yönelik altı büyük projeyi hayata geçirmesi hedefleniyor.

Dünyanın en hızlı büyüyen, en güçlü fintek şirketlerinden Colendi, kurduğu ‘Yerinde Ar-Ge Merkezi’ ile sektörün ihtiyaç duyduğu çözümleri üniversite öğrencileriyle hayata geçirecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üniversitelerle sanayi arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve ‘Milli Teknoloji Hamlesi’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla başlattığı ‘Sektör Kampüste Programı’nın parçası olacak Ar-Ge merkezinde blok zinciri, dijital para ve gömülü finans gibi dijital bankacılık sistemlerine yönelik çözümler geliştirilecek.

Colendi Yerinde Ar-Ge Merkezi Yöneticisi Uygar İşiçelik, merkezde halen aktif gömülü finans ve blok zincir mutabakat servislerini içeren üç büyük proje üzerinde çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi. Şirket olarak hedeflerinin 2023 sonuna kadar üniversite öğrencilerinin istihdam edileceği altı büyük projeyi hayata geçirmek olduğunu kaydeden İsiçelik, “Bakanlığın desteklediği projelerimiz aracılığıyla, Colendi’nin globalde edindiği tecrübeleri akademik literatüre katkı sağlamak amacıyla kullanacağız” diye konuştu.

Ar-Ge merkezi bünyesinde, üniversite öğrencilerine staj ve iş imkanları sunularak, öğrencilerin teorik bilgilerini pratik deneyimle birleştirmeleri sağlanacak. İşiçelik, toplumsal katkı ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden şirketin, üniversitelerle bir araya gelerek yerel topluluklara yönelik projelerde iş birliği fırsatlarını değerlendirerek, bu tür projelerle toplumsal ihtiyaçlara cevap verirken hem öğrencilerin hem de genç girişimcilerin gelişimine katkıda bulunacağını da sözlerine ekledi.

Şirketin bağlı kuruluşu Londra merkezli blok zinciri mutabakatları ve ödeme sağlayıcısı SETL’ın CEO’su Anthony Cullinghan da finans dünyasının geleceğine yön verecek önemli işlere imza atarken, nitelikli insan kaynağının gelişmesine destek verecek olmalarından büyük heyecan duyduklarını söyledi. Cullinghan, “Derin bilgi birikimimiz ve global deneyimimizle sektörün gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

SETL’ın global deneyimi üniversite ile buluşacak

Yapılan açıklamaya göre, bu yılın mayıs ayında onay alan Ar-Ge merkezi, kredi skorlama, yapay zekâ, mobil veri, gömülü finans gibi farklı disiplinlerde yürüttüğü 6 projenin 2’sini ağustos ayında tamamladı. Projelerde sağlanan birikimle şirket, iş ortaklarına sunduğu gömülü finans, kredi skorlama, dijital para gibi çözümleri ileri taşıyacak.

Şirketin 2022 yılında bünyesine kattığı Londra merkezli dünyanın önde gelen kurumsal ve regüle platformlar için blok zinciri temelli ödeme ve mutabakat sistemleri sağlayıcısı şirketlerinden olan SETL’ın fintek teknolojisi alanında güçlü bir uzmanlığı bulunuyor.

SETL, bankalar ve diğer finansal kurumlar arasındaki finansal mutabakatın daha verimli ve hızlı gerçekleştirilebilmesi için bu yıl önemli bir çalışmaya imza attı. Çalışma, ‘dijital dolar’ın gerekli altyapısının oluşturulması bakımından kilometre taşı niteliği taşıyor. New York Merkez Bankası’na bağlı New York İnovasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Citi, Bank of America, US Bank, HSBC, Bank of New York, Wells Fargo Bank, TD Bank, Mastercard ve SWIFT dahil olmak üzere ABD’nin en büyük finans kurumlarından bazıları da yer aldı.

SETL’ın ana teknoloji sağlayıcısı olarak destek verdiği çalışmada Düzenlenmiş Sorumluluk Ağı (Regulated Liability Network - RLN) konseptinin uygulanabilirliği araştırıldı. Dağıtılmış defter teknolojisinin (DLT) kullanıldığı çalışmada, dijital merkez bankası ile ticari banka dijital paralarının birlikte yer alabilecekleri bir ağın uygulanabilir olup olmadığı ele alındı. Bu çalışmada SETL, tüm katılımcılar için LedgerSwarm (Mutabakat Sistemi) ve akıllı sözleşme cüzdanlarını barındıran temel teknoloji sağlayıcılarından biri olarak hareket etti. SETL’ın saniyede 1 milyon adet işlem kapasiteli teknolojisini kullanarak ölçeklenebilir bir şekilde geliştirilen ve test edilen LedgerSwarm, DLT ve geleneksel platformlar arasında kolay bir uyumluluk sunarak, katılımcılar arasında gizlilik ve değişmez bir mutabakat garanti ediyor.

Gömülü finans hizmetleri ile yatırımcılara uluslararası piyasalara erişim imkânı

Şirket, farklı platformlarla yaptığı iş birliklerinde hayata geçirdiği gömülü finans hizmetleri ile Türkiye’de yatırımcıların dünyanın önde gelen piyasalarına erişebilmesini sağlıyor. 18 milyon kullanıcıya sahip olan, Turkcell (Paycell), Migros (MoneyPay) ve Limak Holding (OlduBil) gibi büyük markalarla iş birliği yapan şirketin, bölgedeki en ciddi yatırım alan fintek oyuncularından biri. Colendi Menkul Değerler ve Colendi Sigorta aracılığıyla gömülü ve platformlara entegre hizmetler sunan şirket, teknolojisi sayesinde NASDAQ, NYSE gibi yurtdışı borsalarında hisse senedi alım satımı, BİST hisse senedi alım satımı, Hazır Limit seçeneği ve yeni nesil hızlı, kolay erişilebilen sigorta opsiyonları veriyor. Dijital mevduat bankacılığı tarafında da BDDK’dan dijital banka kuruluş izni alan şirket, 1 milyar kullanıcıya ulaşma ve en yenilikçi küresel finans teknolojiler alanında lider oyuncu olma yönündeki iddialı vizyonuna ulaşmak için çalışıyor.