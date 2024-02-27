HAZIRLANIŞI: Patlıcanları alacalı soyup doğruyoruz. Kabak, yeşil biber ve kırmızı biberi doğrayıp karıştırma kabına alıyoruz. Tuz, karabiber, sıvıyağ ve doğranmış fesleğeni ekleyip harmanlıyoruz. Fırın tepsisine koyup önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişiriyoruz. Sosu için, yoğurdu geniş bir kaseye alıyoruz. Rendelenmiş sarımsakları ekleyip karıştırıyoruz. Domatesleri soyup ince bir şekilde doğruyoruz. Biraz sıvıyağ koyduğumuz bir tavada ince doğranmış fesleğenle birlikte kavuruyoruz. Pişen sebzelerimizi servis tabağına koyuyoruz. Üzerine sarımsaklı yoğurdunu döküyoruz. Yoğurdun üzerine domates sosu döküp servis ediyoruz. FIRINDA SOSLU SEBZE KIZARTMASI 2 bostan patlıcan 4 kabak 4 yeşil biber 2 kırmızı biber 1 tutam fesleğen tuz karabiber sıvıyağ SOSU İÇİN: 1 kase yoğurt 2 diş sarımsak 4 domates

Kaynak: Haber merkezi