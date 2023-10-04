Balıkesir’in birçok noktasında hizmet veren Fırıntaş, Kampüs Kafeleriyle üniversite öğrencilerinin bu yıl da yanında.

‘Mayasında sağlık var’, ‘Daha fazla özen, Fırıntaş’ta standarttır’ sloganlarıyla Balıkesir’in birçok noktasında hizmet veren Fırıntaş, Kampüs Kafeleriyle Balıkesir Onyedi Eylül üniversitesi öğrencilerinin yanında.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş, Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğrencilerini 2023 - 2024 eğitim öğretim yılında da lezzetiyle, uygun fiyatıyla yalnız bırakmadı. Ürün çeşitleri ve öğrenci dostu fiyatlarıyla öğrencilerden tam not alan Fırıntaş Kampüs Kafeleri, kaliteli, güler yüzlü hizmetini sürdürüyor. Fırıntaş Genel Müdürü Oktay Akbaba, tüm tesislerde vizyonlarının; hijyen, temizlik, güler yüzlü hizmet ve vatandaşlara konfor sağlayarak çalışmak olduğunu belirtti. “Daha fazla özen, Fırıntaş’ta standarttır” diyen Akbaba, fiyat politikalarını sosyal belediyecilik ilkesini de göz önünde bulundurarak düzenlediklerini belirtti.