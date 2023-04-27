Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Su Verimliliği Seferberliği çerçevesinde su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasına yönelik farkındalığın arttırılması ve çevre şuurunu kalıcı olarak sağlanması amacıyla Armutlu ilçesineki Fıstıklı Köyü İlköğretim Okulunda “Su Verimliliği” etkinliği yapıldı.

Etkinliğe Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İl Müdür Yardımcısı İrfan Sakinci, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden Eğitim Sorumlusu Uzman Ozan Soytürk, Dr. Alper Uğurluoğlu, Damla Coşkun, Halil İbrahim Dertli, Armutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Fatih Kayalı, Armutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Alper Canatan ile Fıstıklı İlköğretim Okulu Müdürü Sabahattin Ata, Öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Eğitim Sorumlusu Ozan Soytürk öğrencilerle suyun verimli ve şuurlu kullanılması konusunda öğrencilerin farkındalığını artıracak bilgiler paylaşarak su kaynaklarının bütün canlıların yaşamı ve insanlığın geleceği için önemini vurguladı. Soytürk, son zamanlarda dünya genelinde su kaynaklarının giderek azalması ve artan kuraklık konusuna da dikkat çekerek, çocukların su kullanımını ve su tasarrufunu her yerde, her şartta alışkanlık haline getirmeleri ve su verimliliğini yaşam tarzına dönüştürmeleri yönünde eğitici video gösterimleri ve sunumlar yaptı.

Ozan Soytürk’ün sunumunun ardından Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da öğrencilere artık her birinin su gönüllüsü olduklarını ifade ederek bundan sonra suyu daha dikkatli kullanacaklarına inandığını söyledi.

Eğitimin sona ermesinin ardından öğrencilerle birlikte okul musluklarına tasarruflu musluk uçları takılarak suyu verimli kullanma örneği öğrencilere gösterildi ve salonda bulunanlar tarafından öğrencilere eğitici dokümanlar ve materyaller hediye edildi.