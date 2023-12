Hem üreticiyi hem de tüketiciyi yakından ilgilendiren dana ve kuzu karkas et kesim fiyatları belli oldu. Ulusal Kırmızı Et Konseyi tarafından her hafta açıklanan fiyatlar aldı başını gidiyor. Geçtiğimiz haftaya oranla fiyatlar rekor bir seviyeye ulaşırken fiyatların kasaplara yansıyıp yansımayacağı da merak ediliyor. İşte güncel et fiyatları…

FİYATLAR COŞTUKÇA COŞUYOR

Son zamanlarda dana ve kuzu karkas et kesim fiyatları sabit bir şekilde ilerlerken bu hafta rakamlar rekor bir seviyeden kapanış yaptı. Geçtiğimiz hafta dana ve kuzu karkas et kesim fiyatı bu haftaya oranla daha düşük seviyelerde yer alıyordu. Dana karkas et kesim fiyatı 20,14 TL artış yaşadı. Bölgelere göre değişiklik gösteren fiyatlar dikkat çekerken en çok zammın Karadeniz Bölgesi'nde yaşandığı görülüyor. Karadeniz Bölgesi'nde kırmızı et fiyatı 283,40 TL'ye yükseldi.

KUZU KARKAS 14,56 TL YÜKSELDİ

Her hafta daha da artan kuzu karkas et kesim fiyatları yeni haftaya da yükselişle başladı. Bu hafta 14, 56 TL artış yaşayan kuzu karkas et kesim fiyatı üreticiyi sevindirse de tüketicinin bütçesini zorladı.

DANA KARKAS KESİM FİYATI NE KADAR OLDU?

Ulusal Kırmızı Et Konseyi dana karkas et kesim fiyatının 20,14 TL artış yaşadığını belirterek haftayı 269,18'den kapattığını duyurdu. Geçtiğimiz aya oranla dana karkas et kesim fiyatında görülen değişim oranı ise olarak yansıdı.

KUZU KARKAS KESİM FİYATI NE KADAR OLDU?

Dana karkas et kesim fiyatlarında sürekli bir artış görülürken yeni haftada da yeni artışlar görülmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aya oranla %24,80 oranında artış gösteren kuzu karkas et kesim fiyatı bu hafta 278,35 TL'den haftayı kapattı.

KARKAS ET KESİM FİYATLARI NE KADAR?

Bölgelere göre değişiklik gösteren dana karkas et kesim fiyatları şu şekildedir:

Ege Bölgesi: 269,20 TL/Kg

Akdeniz Bölgesi: 259,50 TL/Kg

Marmara Bölgesi: 265,00 TL/Kg

İç Anadolu Bölgesi: 270,65 TL/Kg

Doğu Anadolu Bölgesi: 268,75TL/Kg

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: 268,40 TL/Kg

Karadeniz Bölgesi: 283,40 TL/Kg