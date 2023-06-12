İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinden İzDoğa’nın başlattığı “Flamingo Yolu” turuna ilgi artıyor. Hem deniz hem kara yoluyla Gediz Deltası’ndaki kuş türlerini gözleme imkânı sunan turlar için artık iki tekne İzmirlilerin hizmetinde olacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022’de bir tekne ile başlayan Flamingo Yolu turları, dünyanın dört bir yanından ziyaretçinin yoğun ilgisiyle artmaya devam ediyor. Flamingo Yolu turları artık iki tekne ile doğaseverlerin hizmetinde olacak.

Tura rehberler eşlik ediyor Gediz Deltası, flamingoların dünyadaki nadir yaşam ve üreme alanlarından biri olarak biliniyor. İzDoğa tarafından düzenlenen Flamingo Yolu tekne ve otobüs turlarında katılımcılar, başta Gediz Deltası’nın ev sahibi olan flamingolar olmak üzere onlarca kuş türünü gözlemleme fırsatı yakalıyor.

Flamingo Yolu tekne ve otobüs turlarına profesyonel rehberler eşlik ediyor. Rehberler, katılanlara Gediz Deltası, tur sırasında gözlemlenen kuşlar ve bitkilerle ilgili birçok bilgi veriyor. Ayrıca tur sırasında verilen dürbünler ile misafirler özellikle kuşları detaylı bir şekilde inceleyebiliyor.

Nasıl bilet alınır? Turlara katılmak isteyenler, Mavişehir Balıkçı Barınağı alanı içerisinde bulunan Flamingo Doğa Parkı’ndaki gişeden veya izdogaturizm.com web sitesinden bilet alabiliyor.