Ankara’da bugün düzenlenen Büyükler Flöre Federasyon Kupası’nda erkeklerde Martino Minuto, kadınlarda ise Ada Arıkan şampiyon oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2022-2023 faaliyet takviminde yer alan organizasyon; Türkiye’nin 12 ilinden 86 flöreciyi Taha Akgül Spor Salonu’nda buluşturdu. Adıyaman, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla ve Samsun illerinden; erkeklerde 53, kadınlarda ise 33 sporcunun ter döktüğü Federasyon Kupası’nda dereceye giren sporcular kürsü sevinci yaşadı. Erkeklerde Martino Minuto, kadınlarda ise Ada Arıkan şampiyon oldu.

Başarılı sporcular kupalarını TEF Başkan V. Müminhan Bilgin ve TEF Genel Sekreteri Yılmaz Portakal’ın elinden aldı.

Yarışmanın ardından alınan sonuçlar şöyle:

Büyük Erkekler Flöre

1-Martino Minuto (Sportoto SK)

2-Mustafa Burak Çufadar (Angora Pars Eskrim SK)

3-Alp Tuna Korkmaz (Altınyurt SK)

3-Can Alkış (Angora Pars Eskrim SK)

Büyük Kadınlar Flöre

1-Ada Arıkan (Atlantis SK)

2-Alara Atmaca (Balıkesir B.B. SK)

3-Eylül Deniz Türkkan (Angora Pars Eskrim SK)

3-Lal Ertün (Marmara Eskrim SK)