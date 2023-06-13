Antalya'nın Kumluca ilçesinde hizmet vermeye başlayan Sevgi Dili Florist Cafe Çiçekçilik, düzenlenen renkli ve coşkulu açılış töreniyle ilçe halkına 'Merhaba' dedi.Mehmet ŞENTÜRK

ANTALYA (İGFA) - Sundukları geniş hizmet yelpazesi ve birbirinden farklı konseptleriyle çiçekçilik ve cafe alanına yeni bir soluk getirme iddiasında olan Sevgi Dili Florist Cafe Çiçekçilik, bu anlamda ilçede ilk işletme oldu. Kumluca Yeni Mahalle Ahmet Ali Ağa Bulvarı Üniversite sokak ta hizmete giren işletmenin standart ve ithal çiçek satışının yanı sıra düğün, nişan, kına, sünnet başta olmak üzere kız isteme, doğum günü, hastane ziyareti, evlilik teklifi, düğün organizasyonlarınızda Garland tasarımları gibi çok çeşitli organizasyonlarda hizmet vereceği bilgisi verildi.

İşletme Sahibi Zeynep Güleş "Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde istediğiniz standartları yakalayabiliyorsunuz. İnsanlar her zaman her şeyin en iyisini istiyorlar fakat bulamadıkları zaman dışarıya gitmek zorunda kalıyorlar. Biz vatandaşlarımızın istediği standardı getirmeye çalıştık. Başarılı olduğumuza da inancım tam. Gelen misafirlerimiz 'iyi ki açtınız, şimdiye kadar neredeydiniz' diyorlar bize. Aldığımız geri dönüşlere göre konseptimizi geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz. Çiçek yetiştiriciliği, çiçek bakımı, dekorasyon konularında daha fazla ne yapabiliriz buna kafa yoruyoruz. İşletmemiz hakkındaki gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız. Halkımız takip ettikçe de günceli yakaladığımızı görecek. Bölgemizdeki insanlarımızın ihtiyaçlarını doğrultusunda kendimizi yenileyeceğiz. Hediye seçeneklerimizle mutluluk dağıtıyoruz, Çiçeklerin yeşiliyle doğal kokusuyla duyu organlarınızı hissedebileceğiniz, huzuru yaşayacağınız bir çiçek kafeyiz. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Kumluca'mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Hizmetler hakkında da bilgi veren Zeynep Güleş, "Sadece canlı çiçek değil, buket çiçeklerimiz de mevcut. Standart her zaman sorulan çiçeklerin yanında bulması zor olan ithal çiçeklerle ufuk açan bir yelpaze sunacağız. Evlenme teklifi, baby shover, doğum günü partisi gibi aklınıza gelebilecek her konuda komplike ve tam donanımlı hizmet vereceğiz. Kişinin karakterine özel çiçek tasarımlar ile hizmet veriyoruz. Bundan sonra artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.