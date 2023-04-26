İzmir'de ikinci kez düzenlenen Kosova Türkiye Adli Bilimler Günleri 25-26 Nisan tarihlerinde Foça’da gerçekleştiriliyor.İZMİR (İGFA) - İlki 2014 yılında Kosova’nın Prizren kentinde yapılan Kosova Türkiye Adli Bilimler Günleri’nin ikincisi, İzmir’in Foça ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Adli Bilimler Günlerinde Kosova, Türkiye, Azerbaycan, Arnavutluk, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Rusya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çeşitli üniversitelerinden akademisyenler, adli uzmanlar ve araştırmacılar bildirilerini sunacak. Bu kapsamda Olay İnceleme Mahallinde suç ve suçlu tespiti için kullanılan malzemelerin sergilendiği stantlar açıldı.

2. Kosova Türkiye Adli Bilimler Günlerine katkı sunanlara teşekkür plaketleri takdim edildi.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Kosova İşletme ve Teknoloji Üniversitesi (Kosovo University of Business and Technology (UBT College), Foça Kaymakamlığı, Adli Bilimciler Derneği ve Foça Belediyesi tarafından Phokaia Beach Resort Hotel’de düzenlenen Adli Bilimler Günlerinin açılışına; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, Kosova Adalet eski Bakanı Altan Suroy, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Kosova İşletme ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edmond Hajrizi ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk’te katıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in de katıldığı açılış törenindeki konuşmasında iki gün sürecek olan uluslararası konferansa ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ‘‘Hukukun birçok alanında önemli bir rol oynayan adli bilimlerin önemine dikkat çekmek ve bu alandaki güncel gelişmeleri değerlendirmek amacıyla gerçekleşen 2. Kosova Türkiye Adli Bilimler Günlerine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Adli Bilimlerin tüm bilim ve sanat alanlarından yararlanarak adalete hizmet veren bir alanı kapsadığını belirten İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, “Adli Bilimleri bir buz dağına benzetecek olursak, Adli Tıp buz dağının üzerinde görünen sadece bir kısımdır. Adli Bilimler dediğimizde tüm bilim ve sanat alanlarından yararlanarak adalete hizmet veren bir alanı kastediyoruz. Adli Bilimciler Derneği olarak bu alanın 120’den fazla dalıyla ilgili çalışmalarımız mevcuttur. Adli Tıp, Adli Psikoloji, Adli Hemşirelik, Adli Mühendislik, Adli Astronomi, Adli Turizm ve Adli Toksikoloji buna örnek verebiliriz’’dedi.