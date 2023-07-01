Foçalıların koloniler kurarak süren tarihi yolculuğu, Avrupa Kültür Rotası projesiyle yeniden başlıyor.İZMİR (İGFA)- Avrupa Konseyi'ne sunulacak olan “Foçalıların Yolculuğu” projesi (Viaggio dei Focesi) tarihi rotalar arasındaki bilinirliğini artırarak; turizm, ekonomi, eğitim ve kardeş kent iş birliği ile kentler arasındaki bağları güçlendirecek.

İzmir Büyükşehir ve Foça Belediyesi Meclis Üyesi Hakan Barçın, Foça Belediyesi Başkan Yardımcısı Yasin Tercanlıoğlu ve belediye bürokratları, Foça’nın İtalya’daki kardeş kenti Ascea’yı ziyaret ederek İtalya, İspanya ve Fransa’daki koloni kentlerinin yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Tarihi rotanın dünyaya tanıtılmasının dışında ilgili kentler arasında turizmi geliştirme, öğrenci değişim programları ve ortak etkinlikler düzenlenmesiyle ilgili çalışmalar yapıldı.