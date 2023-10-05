İzmir'de Folkart Narlıdere’de 27 Nisan’da yaşanan yangında zarar gören bloktaki kat malikleri, bloğun yenilenmesi için Folkart ile anlaştı. Folkart yenilemeyi, gerekli tüm yasal izinlerin alınmasından itibaren, bir yıl içinde bitirmeyi hedefliyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Narlıdere ilçesinde Folkart, uluslararası çok sayıda ödüle layık görülen Narlıdere Projesi’ni eksiksiz olarak 15 yıl önce teslim etmişti. Meydana gelen yangında hiçbir sorumluluğu olmamasına rağmen, Folkart kat maliklerine destek amacıyla harekete geçti.

Yenilenecek bloktaki kat maliklerinin isteğiyle, Folkart ile anlaşma imzalandı. Folkart, maliyetin önemli bir bölümünü kat maliklerine yansıtmayacak şekilde inşaatın yapımını üstlendi. Kat malikleri ise paylarına düşen bedeli, planlanan şekilde Folkart’a ödeyecek.

‘DAYANIŞMA KÜLTÜRÜ’

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz Nisan ayında Folkart Narlıdere Sitesi’nin bir bloğunda yaşanan üzücü olayın ardından kat malikleri, evlerinin geleceği konusunda birlikte adım atma yönünde karar almıştı. Dairesinin sadece içiyle ilgili bağımsız hareket etmek isteyen birkaç kişi dışında; Kat malikleri, süreci Folkart ile sonuçlandırma kararı aldı. Kat maliklerinin isteği ve Folkart’ın “dayanışma kültürü” anlayışı ile olayda zarar gören bloğun yenilenmesi için anlaşıldı.

Folkart’tan 27 Nisan 2023 günü yaşanan olaydan sonra yapılan ilk açıklamada, “Can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz. Ev sahiplerimize ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu süreçte Folkart Narlıdere sakinlerimizin yanında durup dayanışma kültürümüzü sürdüreceğiz” denmişti.