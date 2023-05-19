Kocaeli’nin trafik yükünün azaltılması için çalışmalar yapan UKOME, Ford Otosan’da üretilen ihraç araçların İstanbul’a deniz yolu ile taşınmasına karar verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu başkanlığında düzenlenen toplantıda 81 madde görüşüldü.

Toplantıda Kocaeli şehir trafik yükünün azaltılmasına yönelik kararlar alındı. Bu kapsamda Ford Otosan’da üretilen ihraç araçlarının deniz yolu ile taşınmasına karar verildi.

ARAÇLAR İKİ GEMİ İLE TAŞINACAK

MF Gelibolu ve MF Çanakkale Gemileri, Başiskele ilçesinde bulunan Ford Otosan’da üretilen ihraç araçları İstanbul sınırlarında bulunan Maltepe ve Yenikapı limanlarına taşıyacak. Bu karar ile Kocaeli’nin karayolu trafiği rahatlatılarak vatandaşlara hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlanacak.

UKOME, daha önce de Ford Otosan Fabrikasında üretilen araçların Körfez Yarımca Port limanına denizyolu ile taşınmasına izin vermişti. Verilen kararla kara yolu üzerinde 3 aylık sürede 6500 treylerin kara yolundan çekilmesi ve trafik yükünün azaltılması sağlanmıştı.