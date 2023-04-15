Türkiye'nin otomotiv sektöründeki öncü kuruluşlarından Ford Otosan'da atama gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - 2019 yılından itibaren Ford Otosan'da Genel Müdür Başyardımcısı olarak görev yapan Dave Johnston, 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere Genel Müdür Başyardımcısı – Batarya ve Ortaklıklar olarak atandı. Johnston, Ford ve Ford Otosan arasındaki iş birlikleri ve batarya entegrasyon süreçlerinin yönetimi ile Ford Otosan’ın büyüme stratejilerinden sorumlu olacak.

Johnston'ın yeni görevine atanması ile birlikte; Ford Otosan Genel Müdür Yardımcılığı görevini, 2021 yılından itibaren Craiova Fabrikası Lideri olarak görev alan Josephine Payne üstlenecek. Payne, mühendislik, tasarım, satın alma, kalite ve yurtiçi satış gibi kilit alanları denetlerken, şirketin stratejisi yönünde ilerlemesi için üst düzey yönetim ekibiyle yakın bir şekilde çalışacak.