Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Bursa'da gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Formatör Öğretmenler Buluşması"na katıldı.BURSA (İGFA) - Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Bakan Yardımcısı Yelkenci, yeni eğitim öğretim yılının Türk milleti, öğretmenler, öğrenciler ve veliler için hayırlı olmasını diledi.



Yelkenci, bir seneyi aşkın süredir gece gündüz demeden içinde akademisyenler, öğretmenler ve bürokratların da bulunduğu 1.250 kişiyle beraber hazırladıkları Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin formatör eğitimlerini yaz dönemi boyunca gerçekleştirdiklerini belirtti.



11 bini aşkın formatör öğretmene, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni detaylarıyla ve nasıl anlatmaları gerektiğiyle ilgili paylaşımlarda bulunduklarını vurgulayan Yelkenci, "Bu süreçte müfredatın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ortak metni ve öğretim programlarının Sayın Bakanımız tarafından onaylanmasıyla beraber kitap yazma çalışmalarımızı da başlatmış olduk ve çok şükür, 2 Temmuz itibarıyla kitap yazım işlerini bitirdik ve matbaa süreçlerini başlatmış olduk. Bugün itibarıyla da bütün kitaplar okul öncesi, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıftaki Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki kitaplar da dahil olmak üzere, illerimize ulaştırıldı." dedi.



Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, beceri örgüsü temelli ve değerlerle beslenen bir program olduğunu vurgulayan Yelkenci, şöyle konuştu: "En önemli iş, öğretmenin öğrenciyle karşı karşıya geldiği anda başlayacağı için öğretmenlerimize yapılacak olan bilgilendirmeler ne kadar sağlıklı olursa programda o kadar sağlıklı işleyecektir. Bu 2005'teki revizyon gibi bir revizyon değil. O dönemde görevde olan öğretmenlerimiz hatırlayacaklardır. Özellikle tecrübeli öğretmenler, yapılandırmacı yaklaşımla ilgili olarak 'Eski köye yeni adet mi getirdiniz? Biz bildiğimiz usulde devam ederiz.' şeklinde bir tavırda bulunanlar olmuştu. Onlar dönüp aynı konuları eski yöntem ve tekniklerle anlatmışlardı çünkü burada değişen sadece yöntem ve tekniklerdi. Konulara baktığınızda kazanımlara baktığınızda yine aynı konu ve kazanımlar olduğunu görüyordunuz."



Ömer Faruk Yelkenci, bu yeni model ile birlikte tamamen yaklaşımın, paradigmanın ve konuların değiştiğinin altını çizerek, "Aslında bizim eğitim tarihimizde Türk modernleşmesi üzerinden ele aldığımızda modern eğitimin başlaması 1869 Maarifiumumiye Nizamnamesi ile başlatabiliriz bunu. Oradan itibaren hep kademe bazında yapılan öğretim programları ilk kez okul öncesinden, 12'nci sınıfa kadar bir bütünlük içinde yapılmış oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: igf