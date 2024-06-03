Türkiye'nin en önemli Mobilya üretim merkezlerinden olan 7 İl'i sizler için derledik.Mobilya sektörünün öncülerinden olan ve istihdamın en fazla olduğu illerİlk 10 il sırasıyla İstanbul, Bursa, Kayseri, Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya, Düzce, Sakarya ve Mersin olarak sıralanıyor.

İstanbul Bölgesi: Mobilya sektörü,nin en önemli iki merkez İkitelli Organize Sanayi bölgesindeki Masko ve Küçük Sanayi Sitesi Modoko’dur.



Düzce Bölgesi: % 21,6’lık istihdam oranı ile sektörde en yoğunluklu istihdama sahip bölge olup ülke mobilya imalat ortalamasının 5 katı, genel imalat istihdam ortalamasının ise 2 katına denk gelmektedir. Bölge hem iç pazara hem de dış pazara üretim yapmaktadır.



Bursa-İnegöl Bölgesi: Mobilya üretiminin yoğunlaştığı diğer bölge olup gelişme dinamiği yüksektir.Bölgenin ihracatta yakaladığı başarı, Bursa-İnegöl’ün mobilyada önemli uluslararası merkez olma yolunda olduğunu göstermektedir.



Kayseri Bölgesi: Bölgede mobilya sektörünün yükselişi kanepe, koltuk ve yatak üretimi ile başlamıştır. Teknolojik gelişmeler ve yeni yatırımlarla bugün mobilyanın her dalında üretim yapan firmaları ile Kayseri, Türkiye’nin önemli mobilya merkezi haline gelmiştir.



Ankara Bölgesi: Mobilya üretiminde her zaman önemli merkez olmuştur. Ankara, istihdam düzeyi ve işletme sayısı itibari ile İstanbul’un ardından gelmektedir.



İzmir Bölgesi: İzmir bölgesi istihdam düzeyine göre Kayserinin ardından 5. sırada gelmektedir.

Kocaeli Bölgesi:

Antalya Bölgesi:

Sakarya Bölgesi:

Mersin Bölgesi: